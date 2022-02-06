المستشفى الأوروبي يتسلم جهاز تصوير القلب بالمنظار

غزة-الرأي

جيهان كوارع تسلمت إدارة مستشفى غزة الأوروبي اليوم جهاز تصوير القلب بالمنظار لقسم القلب والقسطرة القلبية، بتبرع كريم من اتحاد الأطباء والصيادلة الفلسطينيين في ألمانيا وذلك ضمن مشاريع دعم وتطوير الخدمات الصحية في قطاع غزة.

وأوضح ممثل اتحاد الأطباء والصيادلة د. أحمد عاشور أن تسليم الجهاز يأتي استكمالاً لمشروع سابقتم من خلاله توفير جهاز تصوير الايكو للقلب (جهاز حديث) والآن تم استكمال المشروع بتوفير جهاز تصوير القلب أو تنظير القلب عبر المريء، معربا عن سعادته لاكتمال المشروع ونجاح الاتحاد في دعم اهلنا بغزة في ظل الظروف الصعبة.

من جانبه، أكد اختصاصي أمراض القلب والقسطرة القلبية التداخلية. د. وائل حجازي أن أهمية هذا الجهاز تكمن في تصوير الصمامات واكتشافها قبل واثناء العملية وكذلك كشف العيوب الخلقية للقلب ومعالجة المرضى الذين اصيبوا بجلطات قلبية والتهاب الصمامات.

بدوره، عبرمدير المستشفى د. يوسف العقاد عن جزيل شكره للاتحاد على توفير هذا الجهاز، مضيفاً " باسم وزارة الصحة وإدارة مستشفى غزة الأوروبي نتقدم بجزيل الشكر والعرفان للإخوة في اتحاد الأطباء والصيادلة الفلسطينيين في ألمانيا على ما قدموه من مشاريع."

ولفت د. العقاد إلى أن هذا الجهاز سيحدث نقلة نوعية في المستشفى، لكونه يخدم أحد أهم الأقسام الحيوية التي تساهم بشكل مباشر في إنقاذ حياة المرضى، وأيضاً يتيح التشخيص الدقيق للمرضى ، معربا عن أمله بمزيد من التعاون مع الاتحاد بما يخدم مصلحة المرضى في قطاع غزة.