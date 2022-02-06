التعليم تختتم دورة فن إدارة وتفعيل المكتبات المدرسية

غزة-الرأي

اختتمت وزارة التربية والتعليم العالي- الإدارة العامة للتقنيات التربوية والمعهد الوطني للإدارة والتدريب دورة تدريبية لأمناء المكتبات بعنوان "فن إدارة وتفعيل المكتبات المدرسية".

حضر الاختتام د. أحمد أبو ندى مدير عام التقنيات التربوية، ود. علي أبو سعدة مدير دائرة التدريب الإداري والقيادي، وأ. ماجد لولو مدير دائرة المكتبات بالوزارة، وأ. عبد الخالق الفرا رئيس قسم المكتبات المدرسية، وأ. فرج السرحي رئيس قسم المكتبات الإلكترونية.

وأثنى أبو ندى على هذه الدورة المتميزة التي تندرج ضمن خطة الوزارة في استمرار تطوير المكتبات المدرسية خدمة لطلبتنا.

من جهته أكد لولو أن تفعيل المكتبات المدرسية وإدارتها بالشكل المناسب من الخطط المناسبة التي نسعها لتطبيقها وتنفيذها لتطوير الميدان التربوي.

بدوره شكر أبو سعدة الجميع لجهودهم وخاصة المدربين للدورة التي عقدت عبر (5) لقاءات تدريبية و(15) ساعة لفئة أمناء المكتبات.

