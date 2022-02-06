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"التعليم "تنعى الطفل المغربي وتقيم صلاة الغائب على روحه

06 شباط / فبراير 2022 11:00

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غزة-الرأي

نعت وزارة التعليم في غزة الطفل المغربي ريان وتقيم صلاة الغائب على روحه الطاهرة ، حيث حمل هشتاج ريان من باطن الأرض إلى عنان السماء

وياتي ذلك ضمن فعاليات أسبوع "الصبر والاحتساب" التى نفذتها مدرسة كامل الأغا الأساسية المشتركة في مديرية التربية والتعليم شرق خان يونس (صلاة_الغائب) على روح الطفل المغربي ريان الذي تعلقت به قلوب الملايين بعد محاولات مضنية لإخراجه من البئر العميق الذي سقط فيه قبل أيام.

وتهدف الفعاليه الى تعزيز القيم الأخلاقية والسلوكية ضمن برنامج_غرس_وتعزيز_القيم الذي أطلقته وزارة التربية والتعليم العالي في قطاع غزة.

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