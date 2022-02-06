" العمل " انطلاق البرنامج الريادي في مراكز التدريب المهني

غزة-الرأي

عقدت الإدارة العامة للتدريب المهني في وزارة العمل، وشركة المدربون العرب للتدريب والتطوير اللقاء الأول مع مدربي المراكز المهنية لتنفيذ البرنامج الريادي(تطوير المهارات الحياتية) في مراكز التدريب.

ويستهدف البرنامج 200 متدرب ومتدربة من المراكز، بإشراف من دائرة شؤون المتدربين والخريجين بالإدارة العامة للتدريب المهني.

ويهدف البرنامج إلى تنمية القدرات الشخصية للمتدربين، وتطوير مهاراتهم الشخصية من أجل الحصول على فرص العمل بعد التخرج، وذلك من خلال التعرف على أفضل الممارسات في بيئة العمل، وإكسابهم السلوكيات والمهارات السليمة في الحياة المهنية والعامة الأساسية بما يتناسب مع متطلبات سوق العمل الفلسطيني، وسد الفجوة بين مخرجات المراكز ومتطلبات سوق العمل .

وخلال اللقاء استلم المدربين خطة المحتوى التدريبي للبرنامج الذي تتضمن عدة محاورها، أهمها تطوير مهارات الاتصال والتواصل، والمساعدة على تطوير مهارات النجاح في وظائفهم، ومهارات العمل ضمن فريق، ومهارات التخطيط، وحل المشاكل، وإعداد السيرة الذاتية، وتعزيز كفاءاتهم الشخصية كالتواصل مع الآخرين والثقة بالنفس، وخاصة في المقابلات للوظائف وغيرها من المحاور التي تعتمد على منهجية التشارك والتفاعل والعصف الذهني ومجموعات العمل.

