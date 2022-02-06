وكالة الرأي الفلسطينية عشائر الشمال تعالج 123 قضية خلال يناير وكالة الرأي الفلسطينية "مباحث التموين" تضبط طني أجبان مخالفة للمواصفات وكالة الرأي الفلسطينية "المرور": 3 إصـابات في 5 حوادث سير خلال 24 ساعة وكالة الرأي الفلسطينية كلية الرباط تستعد لاطلاق مؤتمر"الجريمة الإلكترونية في فلسطين" وكالة الرأي الفلسطينية التنمية الاجتماعية تعقد ورشة تدريبية في إدارة السلفة الشهرية وكالة الرأي الفلسطينية وزارة العدل تستعرض إنجازاتها خلال 2021 وكالة الرأي الفلسطينية بلدية دير البلح والشرطة القضائية يبحثان التعاون المشترك وكالة الرأي الفلسطينية التعليم تنفذ فعاليات مدرسية للتضامن مع الطفل المغربي ريان وكالة الرأي الفلسطينية المدهون " نسعى لإرساء قضاء متميز بجودة أحكامه وسلامة إجراءاته وكالة الرأي الفلسطينية الحتة يؤكد على أهمية البحث العلمي في مجال القانون
أخبار » الأخبار الحكومية

الحتة يؤكد على أهمية البحث العلمي في مجال القانون

06 شباط / فبراير 2022 11:06

11
11

غزة-الرأي

أكد المستشار أحمد الحتة وكيل وزارة العدل على أهمية استثمار البحث العلمي في المؤسسات الأكاديمية والجامعات وتوجيهه لتعزيز الثقافة القانونية والحقوقية، بما يحقق استقرار المجتمع، ويخلق بيئة عدالة ناجزة فيه.
جاء ذلك أثناء لقاء المستشار الحتة بوفد مركز دار العدالة للدراسات والأبحاث القانونية ضم كلا من الدكتور نائل شلط، رئيس مجلس الإدارة، والدكتور أحمد العويطي نائب الرئيس، والأستاذ محمد جاد الله، المحامي في المركز.
ورحب الحتة بوفد المركز مثمنا دوره ومساهمته البحثية المتخصصة في مجال القانون، ومقدرا مقترحاتهم بوضع إمكانات المركز في خدمة العدالة.
ودار الحوار حول أهمية النظر في بعض القوانين التي لم تعد تناسب واقع المجتمع الفلسطيني، وذلك عبر تنظيم ورش عمل ولقاءات ثنائية تبحث هذه القوانين بشكل عميق مستشرفة المصالح العليا لمجتمعنا الفلسطيني.
وأبدى الوفد استعداده لتقديم أبحاث ومقترحات تساهم في إصدار وتعديل اللوائح الداخلية التنفيذية بشأن المؤسسات الحكومية والخاصة التي تقدم نفعا عاما للجمهور..
كما تم الاتفاق على نشر الأبحاث القانونية التي تصدرها وزارة العدل في مجلة المركز لتشجيع البحث العلمي.
ووضع الوفد المستشار الحتة في صورة مؤتمر علمي محكم تعكف المؤسسة على إعداده، داعيا الوزارة للمشاركة الفاعلة فيه.
 

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

البحر.. ساحة الاحتلال للتضييق على الصيادين الفلسطينيين

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟