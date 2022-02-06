المدهون " نسعى لإرساء قضاء متميز بجودة أحكامه وسلامة إجراءاته

غزة-الرأي

أكد المستشار ضياء الدين المدهون رئيس المجلس الأعلى للقضاء على ان المجلس يعمل وفق استراتيجية تسعى لإرساء قضاء متميز بكفاءة كوادره وجودة أحكامه وسلامة إجراءاته وتيسير خدماته، ورسالته القائمة على تحقيق العدالة الناجزة، وترسيخ مبدأ سيادة القانون".

وبين دور المكتب الفني في تحقيق أهداف المجلس الأعلى للقضاء السامية ورسالته التطويرية، خاصة في مجال البحث والتدريب، للوصول للعدالة الناجزة. جاء ذلك خلال افتتاحه إجتماع المكتب الفني الأول للعام ٢٠٢٢م بحضور رئيس المكتب الفني المستشار أكرم كلاب، ووكيله القاضي إيهاب عرفات، وبحضور كافة أعضائه، وذلك لمناقشة البنود المطروحة على جدول أعماله، وأهمها إعادة تشكيل لجان المكتب الفني.

وطالب المستشار المدهون رئيس وأعضاء المكتب الفني بضرورة استحداث وسائل وأساليب متطورة، وتفعيل الإجراءات والتقنيات الحديثة، والتي تعمل على سهولة الوصول للأهداف بما يحقق مصلحة المرفق القضائي والصالح العام.

من جهته بين المستشار كُلاب المساهمة الفاعلة للمكتب الفني والمُعَززة لدور المجلس الأعلى للقضاء في فحص الأداء القضائي واتخاذ القرارات السليمة، بناءً على الدراسات المعمقة وتقديم المقترحات والاستشارات حول مختلف القضايا المعروضة للرأي، والمعالجات القانونية والواقعية لضمان تطوير مستويات الأداء العام للمحاكم.

وأشار لمساندته للمحاكم ودوائرها لتتمكن من أداء الدور المناط بها قانوناً، وتعزيز مكانة القضاء وعدالته، والقضاة ومكانتهم، واستحداث الوسائل الهامة التي تُساعد في تحقيق أهداف المكتب الفني.

