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التعليم تنفذ فعاليات مدرسية للتضامن مع الطفل المغربي ريان

06 شباط / فبراير 2022 11:08

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غزة-الرأي

نظمت وزارة التربية والتعليم العالي في غزة فعاليات مدرسية تضامنية مع الطفل المغربي ريان الذي تجري محاولات لإنقاذه بعد سقوطه في بئر عميق في المغرب الشقيق وسط اهتمام عربي و عالمي كبير.
كما نظمت فعاليات تضامنية مع الأطفال في سوريا.
ورفع أطفال وطلبة المدارس بغزة شعارات تضامن مع الطفل ريان وأطفال سوريا.
يأتي ذلك ضمن برنامج غرس وتعزيز القيم الذي تنفذه وزارة التربية والتعليم من خلال العديد من الأنشطة المدرسية، حيث يركز برنامج القيم على غرس وتعزيز العديد من السلوكيات و القيم في نفوس الطلبة منها التضامن والتكافل والصبر والاحتساب.
 

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