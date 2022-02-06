التنمية الاجتماعية تعقد ورشة تدريبية في إدارة السلفة الشهرية

غزة-الرأي

عقدت الإدارة العامة للتخطيط والتعاون الدولي بالتنسيق مع الإدارة العامة للشؤون الإدارية والمالية في وزارة التنمية الاجتماعية دورة تدريبية في إدارة السلفة الشهرية وعدد من القضايا الإدارية والفنية , وذلك لعدد 25 موظف من مدراء المديريات ومراكز التدريب المهني ومراكز تمكين المرأة ومسؤولي الشؤون الإدارية والمالية بالمحافظات.



بدوره، اكد أ. رياض البيطار مدير عام التخطيط والتعاون الدولي ان الورشة تأتي في إطار خطة الإدارة العامة لرفع قدرات الكادر البشري بوزارة التنمية الاجتماعية واستجابة للاحتياجات التدريبية التي ترفع من قبل الادارات العامة والوحدات بالوزارة.

وفي سياق متصل، أوضحت أ. ريم اسليم مدير دائرة الجودة وتطوير الأداء المؤسسي أن الورشة التدريبية تضمنت ثلاث محاور أساسية، حيث تضمن المحور الأول تعريفات اساسية للسلفة الشهرية وبنود صرفها وآليات الصرف والاستعاضة قدمه أ. صالح أو وردة مدير دائرة الشؤون المالية.

كما تم تقديم عدد من الملاحظات الادارية والفنية على تقييم الأداء السنوي والضبط الاداري للعام 2022 ضمن المحور الثاني للورشة والذي قدمه أ. سعيد الأستاذ نائب مدير عام الشؤون الإدارية والمالية، وتضمن المحور الثالث والأخير عرضا تفصيليا من قبل دائرة الجودة وتطوير الأداء المؤسسي لخطة الدائرة في تحديد الاحتياجات التدريبية للعام 2022 لتلبي كافة الاحتياجات الفعلية للموظف وربطها بتقييم الأداء السنوي وخطة الدائرة لضبط العملية التدريبية بما يتناسب مع طبيعة عمل الموظفين.

