عشائر الشمال تعالج 123 قضية خلال يناير

غزة-الرأي

عالجت إدارة شؤون العشائر ولجان إصلاح محافظة شمال غزة 123 قضية متنوعة خلال يناير المنصرم، عبر مقرات لجانها ومكاتبها المنتشرة بأرجاء المحافظة.

وأوضحت إدارة شؤون العشائر أن طواقمها عالجت 79 قضية شجار، و11 قضية مالية و9 قضايا حوادث مرورية، بالإضافة لـ 16 قضايا عائلية و5 قضية سرقة و3 قضايا أخرى.

ولفتت عشائر الشمال لاسترداد مبالغ مالية بقيمة 11850 شيكل و800 دولار و21000 دينار لصالح مجموعة من المواطنين خلال يناير الماضي.

وأشارت شؤون عشائر الشمال إلى الإفراج عن 47 موقوف ونزيل بجهود لجان الإصلاح عبر عشر لجان إصلاح تعمل بجميع مناطق المحافظة وتتبع شؤون عشائر الشمال.