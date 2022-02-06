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"العشائر" تُعالج 760 قضية خلال يناير

06 شباط / فبراير 2022 11:29

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عالجت الإدارة العامة لشؤون العشائر والإصلاح، عبر لجانها المنتشرة في جميع محافظات قطاع غزة "760" قضية خلال شهر يناير المُنصرم.

وأوضح تقرير صادر عن إدارة شؤون العشائر والإصلاح أن مكاتبها في المحافظات الخمسة أنجزت 100% من القضايا المعروضة عليها، حيث عالجت مكاتب العشائر "760" قضية تقدم بها المواطنون، مشيرةً إلى أن القضايا المعالجة تنوعت بين مشاجرات، وقضايا مالية، وخلافات على أراضي، وحوادث ومشاكل عائلية، وقضايا قتل، وسرقات، وغيرها.

ولفت التقرير إلى أن لجان الإصلاح في مُحافظة غزة عالجت خلال فروعها المنتشرة في المحافظة "197" قضية، في حين أنجزت لجان الإصلاح في محافظة الشمال "123" قضية، بدورها أنجزت لجان إصلاح خانيونس "175" قضية، بينما أنجز في محافظة رفح "174" قضايا، ومحافظة الوسطى "91" قضية.

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