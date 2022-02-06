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"الأدلة الجنائية" تكشف قضية سطـو على محل تجاري برفح

06 شباط / فبراير 2022 11:30

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غزة-الرأي

كشفت الأدلة الجنائية التابعة للشرطة الفلسطينية بمحافظة رفح جنوب قطاع غزة، ملابسات قضية سطو وسرقة أحد المحال التجارية بالمحافظة، من خلال قسم البصمات التابع لها.

وأوضح الرائد محمود عاشور رئيس قسم الأدلة الجنائية برفح أن إشارةً وردت من العمليات المركزية بوجود واقعةَ سطوٍ على محل دخان للمواطن "ش" بمنطقة البرازيل شرق المحافظة، وسرقة مبلغ مالي وكمية من الدخان من داخله حيث قدرت ثمن المسروقات بـ 20 ألف شيكل.

ولفت عاشور إلى أنه تم تحريك طاقم من الأدلة الجنائية فوراً لمكان الواقعة للمعاينة والبحث ورفع البصمات، مبينًا أن الطاقم نجح في رفع بصمات مسرح الجريمة، وأخذ بصمات عددًا من المشتبه بهم لدى المباحث العامة.

وأشار الرائد عاشور إلى أنه تم مقارنة ومضاهاة البصمات مع بصمات أحد المشتبه بهم المدعو "ح، ز" حيث تطابقت بصمته مع البصمات المرفوعة من مسرح الجريمة.

وأشار الرائد عاشور إلى أنه تم إعداد تقرير فني بذلك، ورفعه إلى الجهات المختصة لاستكمال الإجراءات القانونية المتعلقة في القضية.

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