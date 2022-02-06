أسعار المنتجات الزراعية في غزة اليوم

وكالة الرأي الفلسطينية للإعلام
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06 شباط / فبراير 2022 11:33
غزة - الرأي
جاءت أسعار المنتجات الزراعية اليوم الأحد، وفقا لوزارة الزراعة على النحو التالي:
البحر.. ساحة الاحتلال للتضييق على الصيادين الفلسطينيين
13:00مبـــاحث التموين تُنظم جولات متابعة محطات تعبئة "غاز الطهي"
11:02الصحة بغزة: نتوقع بلوغ الموجة الرابعة ذروتها خلال أيام
12:53توقيع اتفاقية تخصيص أراضي حكومية لإقامة المدن المصرية
12:35بلدية دير البلح تناقش احتياجات سكان منطقة صحن البركة
12:42مقتل مستوطنة متأثرةً بجراحها خلال معركة سيف القدس
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