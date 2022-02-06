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أسعار المنتجات الزراعية في غزة اليوم

06 شباط / فبراير 2022 11:33

غزة - الرأي

جاءت أسعار المنتجات الزراعية اليوم الأحد، وفقا لوزارة الزراعة على النحو التالي: 

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