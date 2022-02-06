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العدل تجتمع لإعداد مشروع قانون الوساطة واعتماد الوسطاء

06 شباط / فبراير 2022 11:50

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غزة-الرأي

عقدت لجنة قانونية من وزارة العدل اجتماعاتها الخاصة لإعداد مشروع قانون الوساطة واعتماد الوسطاء.
وتضم اللجنة ا.محمود البلعاوي رئيساً وبعضوية كل من أ. آلاء عبد الغفور وأ. محمود جبر وأ. حمزة شويدح وأ. آيه عقل.
وأوضح البلعاوي بأنه أمام التطور المستمر للمعاملات المدنية والتجارية وبالإضافة الى طول المدة التي تستغرقها المنازعات أمام القضاء، أصبح من الضروري البحث عن وسائل بديلة لحل النزاعات، وابتكار آليات قانونية جديدة تمكَن الأطراف من حل خلافاتهم بشكل سريع، وبين انه تم اعداد مسوده مشروع القانون لعرضه على اللجنة للمناقشة للوصول إلى قانون مهني وعصري يخدم الجميع
واتفقت اللجنة على ضرورة استكمال دراسة مشروع القانون وتطويره بما يعزز ويدعم دور الوسائل البديلة لحل النزاعات في فلسطين.
 

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