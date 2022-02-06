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الإدارة العامة لهندسة المركبات تختتم دورة فاحص فني مركبات

06 شباط / فبراير 2022 12:30

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غزة-الرأي

اختتمت الإدارة العامة لهندسة المركبات بوزارة النقل والمواصلات دورة فاحص فني مركبات بالتعاون جمعية واعد للأسرى والمحررين والتي استمرت على مدار خمس أسابيع بحضور أ. بهاء الاغا نائب مدير عام الإدارة و أ. إسماعيل حسونة، أ. عبد الله قنديل المدير التنفيذي لجمعية واعد وذلك اليوم.


بدوره، رحب الاغا بالحضور مؤكداً على أهمية هذه الدورة من الناحية الفنية لفاحص المركبات والذي تمكن الطالب من التعرف على كافة أجزاء المركبة وطرق التعامل معها.


وتابع الاغا بالقول إن هذه الدورة تخرج طلاب ذو كفاءة عالية فنياً حيث أشرف عليهم من قبل مهندسين ومهنين مختصين مما أعطى قوة فنية لدورة فاحص فني مركبات.


وأضاف الاغا أن الوزارة على استعداد تام لافتتاح أي دورة فنية تساهم في تطوير مجال الفحص الفني للمركبات ومواكبة التطور العالمي والدولي في مجال التدريب المهني.


وأوضح الاغا أن الدورة تخللت محاضرات نظرية وعملية وكذلك التطبيق الميداني في دوائر الترخيص ومراكز الفحص الفني بواقع 100 ساعة تدريبة.
وشكر الاغا جمعية واعد على ما تقدمه من دورات مهنية متميزة تخدم المواطنين في قطاع غزة.
 

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