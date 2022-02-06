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بلدية دير البلح تناقش احتياجات سكان منطقة صحن البركة

06 شباط / فبراير 2022 12:35

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غزة-الرأي

استقبل رئيس بلدية دير البلح دياب الجرو صباح اليوم سكان منطقة صحن البركة لبحث احتياجات المنطقة من فتح الشوارع ومناقشة بعض المواضيع التي تهم المنطقة التي تغمر بمياه الأمطار في فصل الشتاء.
وأوضح رئيس البلدية ان المنطقة مصنفة زراعية لدى البلدية وتسمى صحن البركة حيث تتجمع فيها أمطار وادي السلقا، لافتاً أن مجرى وادي السلقا يعد من أخطر الأودية في قطاع غزة حيث أنه لا يوجد له مصب على البحر.
ونوه أن البلدية تقوم بعمل اقتراحات للمناطق والشوارع ورفعها للجنة المحلية للتنظيم والبناء التي تقوم بالمصادقة على المخطط أو عمل بعض التعديلات حسب الأنظمة والقوانين، وأضاف: البلدية ليست الجهة التي تعتمد الشوارع بالشكل النهائي.
بدوره أفاد م.هشام الديراوي مدير دائرة التنظيم والتخطيط الحضري أن البلدية قد انتهت من إعداد مخطط تفصيلي للمنطقة وتم رفعه لوزارة الحكم المحلي واللجنة المحلية للاطلاع عليه والمصادقة.
وأكدوا أن البلدية لا تتوانى في تنفيذ المخططات التفصيلية بما يخدم المصلحة العامة ويتناسب مع القوانين التنظيمية وتتيح حركة المواطنين في المناطق، منوهين إلى ضرورة مراجعة البلدية قبل شراء أي أرض للتأكد من أنها مفرزة وموضح عليها الشوارع المعتمدة.
 

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