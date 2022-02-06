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توقيع اتفاقية تخصيص أراضي حكومية لإقامة المدن المصرية

06 شباط / فبراير 2022 12:53

جانب من التوقيع
جانب من التوقيع

غزة-الرأي

وقّعت سلطة الأراضي ووزارة الأشغال العامة والاسكان عقود تخصيص أراضي حكومية لإقامة مدن الاسكان المصري في قطاع غزة.

وقال رئيس سلطة الأراضي المستشار عماد الباز، إن تم توقيع عقود إقامة المدن المصرية دار مصر 1و2و3 على حوالي 220 دونما لتوفير 3500 وحدة سكنية، يستفيد منها المواطنون المهدمة منازلهم والفقراء وذوي الدخل المحدود، على أن يتم الاعلان عن التسجيل عبر رابط الكتروني من خلال الموقع الالكتروني لوزارة الإسكان في الفترة القادمة.

وأكد الباز على التعاون الكامل بين سلطة الأراضي ووزارة الأشغال العامة والإسكان لإنشاء مدن الإسكان المصرية، مشددا على أن سلطة الأراضي تعمل بكل قوة على منع التعدي على الأراضي الحكومية التي ملك للشعب ويتم تخصيصها لإقامة مشاريع مهمة وخدماتية مثل الاسكان وانشاء المستشفيات والمدارس

ودعا لعدم التعدي على الأراضي الحكومية والتعاون مع سلطة الأراضي لوقف هذا التغول على الأراضي الحكومية.
من جهته، عبر وكيل وزارة الأشغال العامة والإسكان ناجي سرحان، عن شكره وتقديره للحكومة المصرية وللرئيس المصري عبد الفتاح السيسي على هذه المنحة التي تخدم قطاع الإسكان والبنية التحية في القطاع من خلال اقامة مدن الإسكان المصرية والكرنيش وعدد من الكباري في القطاع.

وأعرب سرحان عن شكره لسلطة الأراضي لتعاونها الكامل بتوفير الأراضي اللازمة للمشاريع التي سيتم من خلالها إقامة 117 عمارة في مدن الإسكان الثلاثة ومتابعة ازالة أي اشغالات أو تعديات على هذه الأراضي.

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