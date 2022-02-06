مبـــاحث التموين تُنظم جولات متابعة محطات تعبئة "غاز الطهي"

غزة- الرأي

نظمت المباحث العامة -دائرة مباحث التموين-جولات ميدانية مشتركة في كافة محافظات قطاع غزة برفقة الهيئة العامة للبترول ووزارة الاقتصاد، لمتابعة محطات توزيع وتعبئة غاز الطهي، منعًا لاحتكار واستغلال المواطنين.

وأكدت مباحث التموين، أنها تتابع عن كثب حالات الاحتكار أو الاستغلال للمواطنين، لافتةً إلى أنه سيتم تعريض أصحاب تلك المنشآت المخالفة للمساءلة القانونية".

وأوضحت مباحث التموين أنه تم خلال الجولات متابعة الكميات الواردة من الغاز إلى المحطات، والاطلاع على آلية توزيعها، ومراقبة الأسعار.

جديرٌ بالذكر أن لجنة متابعة العمل الحكومي أصدرت مؤخراً عددًا من القرارات، منها متابعة محطات تعبئة الغاز من قبل الوزارات المختصة (الاقتصاد والمالية والداخلية).