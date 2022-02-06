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الإعلام الحكومي يستقبل وفدا من التأمين الصحي بوزارة الصحة

06 شباط / فبراير 2022 01:07

غزة- الرأي

استقبل المكتب الإعلامي الحكومي وفداً من التأمين الصحي بوزارة الصحة اليوم الأحد 6/2/2022 لترتيب موضوع منح المؤسسات الإعلامية والصحفية التأمين الصحي من خلال المكتب الإعلام الحكومي.

وكان في استقبال الوفد عن المكتب الإعلامي الحكومي د. تيسير محيسن مستشار المكتب الإعلامي الحكومي للشؤون الخارجية ومدير عام الشؤون الإدارية والمالية أ. رامي الغرباوي ومدير عام الإنتاج الإعلامي أ. إسماعيل الثوابتة ومدير العلاقات العامة والإعلام أ. محمود الفرا؛ وعن وزارة الصحة مدير وحدة التأمين الصحي أ. عماد بكرون ومدير الدائرة المركزية للتأمين الصحي أ. رأفت كراز ومدير فروع التأمين الصحي أ. وسام العيسوي.

وعبر المكتب الإعلامي الحكومي عن سعادته البالغة لما تمثله هذه الزيارة من أهمية لمردودها الإيجابي على الصحفيين والإعلاميين من خلال توفير خدمة التأمين الصحي لهم ولعائلاتهم.

ولفت المكتب أن توقيع المذكرة سيكون فور الانتهاء من صياغة التفاصيل النهائية للمذكرة ودراسة الشروط للحصول على التأمين الصحي للعاملين في المؤسسات الإعلامية.

وأكد المكتب أن هذه الخطوة جاءت في سياق جهود المكتب الإعلامي الحكومي للتخفيف عن كاهل العاملين في المؤسسات الإعلامية في قطاع غزة.

من جهته، عبر مدير وحدة التأمين الصحي أ. عماد بكرون عن اعتزازه بالعمل المشترك مع المكتب الإعلامي الحكومي الذي لا يدخر جهداً في توفير كل الإمكانيات والسبل لخدمة الصحفيين والإعلاميين.

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