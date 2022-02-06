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الإعلام الحكومي يبحث توفير تأمين صحي للصحفيين

06 شباط / فبراير 2022 01:34

جانب من الزيارة
جانب من الزيارة

غزة - الرأي

بحث المكتب الإعلامي الحكومي، اليوم الأحد، مع وفد من وحدة التأمين الصحي بوزارة الصحة آليات توفير تأمين صحي لفئة الصحفيين والإعلاميين في غزة.

وضم وفد وزارة الصحة مدير وحدة التأمين الصحي عماد بكرون، ومدير الدائرة المركزية للتأمين الصحي رأفت كراز، ومدير فروع التأمين الصحي وسام العيسوي، وكان في استقباله بمقر المكتب مستشار المكتب الإعلامي الحكومي للشؤون الخارجية تيسير محيسن، ومدير عام الشؤون الإدارية والمالية رامي الغرباوي، ومدير عام الإنتاج الإعلامي إسماعيل الثوابتة، ومدير العلاقات العامة والإعلام محمود الفرا.

وقال محيسن لوكالة "الرأي" إن المكتب الإعلامي بحث مع وفد وزارة الصحة آليات التعاون المشترك، وتقديم خدمة التأمين الصحي للصحفيين والإعلاميين وفق آليات جديدة يتم دراستها حاليًا تسمح للمؤسسات الإعلامية وكافة الصحفيين للحصول على التأمين الصحي بسهولة ويسر

بدوره، ذكر مدير فروع التأمين الصحي وسام العيسوي خلال حديثه لـ "الرأي" أن هذه الزيارة جاءت لترتيب إجراءات منح التأمين الصحي لفئة الإعلاميين والصحفيين من خلال المكتب الإعلامي الحكومي.

وأعرب العيسوي، عن اعتزازه بالعمل المشترك مع المكتب الإعلامي الحكومي الذي لا يدخر جهداً في توفير كل الإمكانيات والسبل لخدمة الصحفيين والإعلاميين.

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