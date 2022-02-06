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الاقتصاد تنظم جولات تفتيشية لفحص اسطوانات الغاز محلية الصنع

06 شباط / فبراير 2022 01:38

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غزة-الرأي

قامت الادارة العامة للصناعة في وزارة الاقتصاد الوطني  بفحص اسطوانات غاز صنع محلي ذات اوزان مختلفة ، وفحص صاج خاص بصناعة الاسطوانات، مطالبة أصحاب المصانع الالتزام بالاجراءات الفنية الخاصة بالصناعة لتشجيع ودعم الصناعات المحلية

كما نظمت الادارة  جولات ميدانية للمنشأت الصناعية في محافظتي خان يونس ورفح، ة ومتابعة محطات الغاز من حيث الاسعار والاوزان  في محافظتي الوسطى و رفح.

الى جانب ذلك ، تابعت الوزارة  تابعنا العديد من الشكاوي الواردة من المواطنين وتم حل بعضها.

في حين ، شرعت الإدارة العامة للمصادر الطبيعيه بتحميل كميات الرمال الزائدة في استراحه الهدى ،و توفير كميات من ماده الطين في موقع الفضيله لصالح المزارعين بالتنسيق مع وزارة الزراعة بالسعر المخفض دعماً المزارعين في محافظتي خانيونس ورفح.

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