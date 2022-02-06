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استئناف العمل في شارع "106" لربط مدينة حمد بحي الأمل

06 شباط / فبراير 2022 01:49

خانيونس- الرأي

استأنفت بلدية خان يونس جنوب محافظات غزة بالتعاون والتنسيق مع سُلطة الأراضي ولجنة حي مدينة حمد السكنية، أعمال شق طريق رقم (106) الواصل بين مدينة حمد شمالاً وحي الأمل جنوباً بطول (1400) مترًا وبعرض (40) مترًا.

وأكد رئيس بلدية خان يونس د. علاء الدين البطةـ أهمية الشارع المذكور للتسهيل على المواطنين التنقل بسلاسة وسهولة بين أرجاء المحافظة والتخفيف عنهم في الوصول إلى المدراس والمؤسسات الخدماتية والطبية المختلفة دون مشقة العناء في عبور مسافات طويلة ترهق المواطنين أثناء قضاء احتياجاتهم اليومية.

وأوضح البطة أن بلدية خان يونس أعدت المخططات الهندسية وأعمال الرفع المساحي لاستكمال عملية شق الطريق وربطه بأحياء خان يونس المختلفة والذي سيستمر العمل فيه لشهرين متتاليين، شاكراً كل من ساهم في انجاح جهود فتح الطريق لخدمة جميع أبناء المحافظة ومشاريع الإسكان الجديدة منها التابعة لوكالة الغوث وإسكان الموظفين، مقدرًا دور لجنة متابعة العمل الحكومي على جهودهم في استئناف فتح الشارع وتذليل العقبات، مؤكدًا أن البلدية ستسعى بقوة مع الجهات المختلفة من أجل توفير التمويل المناسب لتطوير وتأهيل الشارع.

وبدوره شكر رئيس مجلس إدارة مدينة حمد أ. محمد زيدان جهود بلدية خان يونس على استجابتها لمطالب السكان القاطنين في المدينة للتسهيل عليهم في قضاء احتياجاتهم والوصول إلى الأحياء المختلفة بكل سهولة، داعيًا إلى السعي الحثيث من أجل توفير التمويل المناسب لتطوير الشارع بالكامل.

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