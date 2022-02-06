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النائب العام والداخلية يؤكدان أن الجميع تحت مظلة القانون سواء

06 شباط / فبراير 2022 01:51

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غزة-الرأي

اجتمع النائب العام المستشار/ د. محمد النحال، في ديوانه، وبحضور مدير عام النيابة د. ماهر المصري، بمدير عام جهاز الانضباط والأمن الخاص بوزارة الداخلية العميد/ سامي زقوت، ولفيف من مدراء الإدارات في الجهاز.

بدوره، أكد على ضرورة تضافر الجهود المشتركة، واستمرارية التعاون ابين النيابة العامة والجهاز، وتعزيز سلامة الإجراءات، وسيادة القانون، وتحقيق مستوى ضبط عالٍ لعناصر قوى الأمن الداخلي، مشدداً على أن الجميع تحت مظلة القانون سواء.


وبيّن المستشارالنحال أن الرقابة والمساءلة، واستمرارية الجولات التفتيشية على جهات إنفاذ القانون، والتحقيق في المخالفات الانضباطية، وتأمين إحضار وحضور الشهود من العساكر للإفادة في القضايا ذات الصلة؛ من شأنه تقويم المسار، وتعزيز العدالة الناجزة، وشفافية الإجراءات القانونية الرامية إلى ترسيخ العدل وتحقيق الأمن والسلم المجتمعي.


من ناحيته ، أكد العميد زقوت على فخره واعتزازه بالعلاقة التكاملية المميزة بين جهاز الأمن الخاص والنيابة العامة، موضحاً استمرار النهوض والتشارك بين مكونات منظومة العدالة، وأن الإدارات الرقابية في وزارة الداخلية تتابع عن كثب كافة الإجراءات القانونية، والتزام العناصر والضباط بها، وتعمل على معالجة أية مخالفات أو تجاوزات يتم ارتكابها؛ تغليباً لروح المساءلة والشفافية، وحفاظاً على الصالح العام وسيادة القانون.
 

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