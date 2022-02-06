وكالة الرأي الفلسطينية بلدية دير البلح تؤكد على تعزيز العلاقة بينها والمؤسسات التعليمية وكالة الرأي الفلسطينية الحكم المحلي توقع اتفاقية لتسوية أوضاع المهندسين العاملين في البلديات وكالة الرأي الفلسطينية شـرطة بلدية غزة تنظم جولةً لمكب النفايات "بجحر الديك" وكالة الرأي الفلسطينية المالية توضح آلية الاستفادة من المستحقات لرسوم الجامعات وكالة الرأي الفلسطينية الأوقاف تنظم اللقاء السنوي الخاص بموظفي التعليم الشرعي وكالة الرأي الفلسطينية مدير أوقاف الشمال يتفقد أعمال إعادة بناء مسجد المصباح المنير وكالة الرأي الفلسطينية توقيع اتفاقية تخصيص أراضي حكومية لإقامة المدن المصرية وكالة الرأي الفلسطينية النائب العام والداخلية يؤكدان أن الجميع تحت مظلة القانون سواء وكالة الرأي الفلسطينية استئناف العمل في شارع "106" لربط مدينة حمد بحي الأمل وكالة الرأي الفلسطينية الاقتصاد تنظم جولات تفتيشية لفحص اسطوانات الغاز محلية الصنع
أخبار » الأخبار الحكومية

توقيع اتفاقية تخصيص أراضي حكومية لإقامة المدن المصرية

06 شباط / فبراير 2022 01:54

جانب من توقيع الاتفاقية
جانب من توقيع الاتفاقية

غزة - الرأي

وقّعت وزارة الأشغال العامة والإسكان وسلطة الأراضي، اليوم الأحد، اتفاقية لتخصيص أراضي حكومية بهدف إنشاء مدن الإسكان المصري في قطاع غزة.

وقال وكيل الوزارة، ناجي سرحان، إن المدن المصرية الثلاث "دار مصر 1و2و3" ستوفر 3500 وحدة سكنية.

وأضاف سرحان خلال حديثه لوكالة "الرأي" أن هذه الشقق ستخصص للمواطنين المهدمة بيوتهم، وللعائلات الفقيرة والمحتاجة، وذوي الدخل المحدود والمتوسط بنظام الأقساط.

وذكر أنه وبمجرد الانتهاء من أعمال التنفيذ، سيتم فتح باب التسجيل للمواطنين، ومن ثم اتخاذ الإجراءات الرسمية وإجراء القرعة العلنية حسب المتبع في مثل هكذا مشاريع، متوقعاً الانتهاء من بناء هذه المدن في غضون عام.

من جانبه، أكد رئيس سلطة الأراضي عماد الباز لـ "الرأي"، على أهمية توفير أراضي حكومية لخدمة المواطنين، من خلال إقامة مرافق عامة ومدارس ومستشفيات وبناء وحدات سكنية، كان آخرها مشروع الإسكان المصري.

وبين الباز أن الطواقم المختصة في سلطة الأراضي اتخذت كافة الإجراءات لتوفير أراضي مناسبة لإقامة مشاريع المدن المصرية الثلاث، حيث تم تخصيص من180-200 دونما لإقامتها، داعياً كافة الدول العربية والأجنبية، بضرورة الاستثمار في قطاع غزة.

وأوضح أن الألاف من العائلات في قطاع غزة، بحاجة ماسة الى بناء وحدات سكنية، مؤكداً استعداد سلطة الأراضي لتوفير قطاع أراضي جديدة على غرار المشاريع الإسكان المصرية.

4S2A2350 6V3A2170 6V3A2180 6V3A2214
متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

البحر.. ساحة الاحتلال للتضييق على الصيادين الفلسطينيين

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟