توقيع اتفاقية تخصيص أراضي حكومية لإقامة المدن المصرية

غزة - الرأي

وقّعت وزارة الأشغال العامة والإسكان وسلطة الأراضي، اليوم الأحد، اتفاقية لتخصيص أراضي حكومية بهدف إنشاء مدن الإسكان المصري في قطاع غزة.

وقال وكيل الوزارة، ناجي سرحان، إن المدن المصرية الثلاث "دار مصر 1و2و3" ستوفر 3500 وحدة سكنية.

وأضاف سرحان خلال حديثه لوكالة "الرأي" أن هذه الشقق ستخصص للمواطنين المهدمة بيوتهم، وللعائلات الفقيرة والمحتاجة، وذوي الدخل المحدود والمتوسط بنظام الأقساط.

وذكر أنه وبمجرد الانتهاء من أعمال التنفيذ، سيتم فتح باب التسجيل للمواطنين، ومن ثم اتخاذ الإجراءات الرسمية وإجراء القرعة العلنية حسب المتبع في مثل هكذا مشاريع، متوقعاً الانتهاء من بناء هذه المدن في غضون عام.

من جانبه، أكد رئيس سلطة الأراضي عماد الباز لـ "الرأي"، على أهمية توفير أراضي حكومية لخدمة المواطنين، من خلال إقامة مرافق عامة ومدارس ومستشفيات وبناء وحدات سكنية، كان آخرها مشروع الإسكان المصري.

وبين الباز أن الطواقم المختصة في سلطة الأراضي اتخذت كافة الإجراءات لتوفير أراضي مناسبة لإقامة مشاريع المدن المصرية الثلاث، حيث تم تخصيص من180-200 دونما لإقامتها، داعياً كافة الدول العربية والأجنبية، بضرورة الاستثمار في قطاع غزة.

وأوضح أن الألاف من العائلات في قطاع غزة، بحاجة ماسة الى بناء وحدات سكنية، مؤكداً استعداد سلطة الأراضي لتوفير قطاع أراضي جديدة على غرار المشاريع الإسكان المصرية.