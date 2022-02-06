مدير أوقاف الشمال يتفقد أعمال إعادة بناء مسجد المصباح المنير

غزة-الرأي

تفقد مدير مديرية أوقاف الشمال د. مرسي سلمان أعمال إعادة بناء وتشييد مسجد المصباح المنير بمدينة جباليا البلد في المحافظة, والاطلاع على سير العمل فيه.



بدوره ،أكد سلمان أن وزارة الأوقاف تولي ملف المساجد اهتماماً كبيراً, وتتابع بشكل دوري ومستمر عملية إعمار وبناء المساجد في المحافظة, لما لها من دور كبير وبارز في احتضان الأجيال وتربيتهم علي موائد القرآن, وتثقيفهم أمور دينهم.



وأشاد بجهود أهل الخير في مدينة جباليا البلد والجهات المتبرعة في بناء المساجد, سائلا الله تعالى أن يجزيهم خيري الدنيا والآخرة, وأن يجعل ذلك لهم في موازين حسناتهم.

