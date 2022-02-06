الأوقاف تنظم اللقاء السنوي الخاص بموظفي التعليم الشرعي

غزة-الرأي

نظمت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية اللقاء السنوي الخاص بموظفي التعليم الشرعي, بحضور وكيل الوزارة د. عبد الهادي الأغا, وعميد كلية الدعوة د. عبدالله أبو عليان, والنائب الأكاديمي د. أحمد مشتهي, مدير المدارس الشرعية أ. عبد السلام قوصة, ولفيف من المدرسيين ومحاضري كلية الدعوة علي مستوى المحافظات.



بدوره، أكد الأغا أن وزارته بذلت جهوداً كبيرة للارتقاء بمجال التعليم الشرعي, بفضل جهود وانتماء أبنائنا, حيث قدمت نموذجاً نوعياً في حمل المشروع الديني, ونشره في المدارس والكليات الشرعية, لتشكيل نقطة تحول نحو ادارة فاعلة خلال المرحلة القادمة.



ودعا إلي ضرورة مضاعفة الجهود, لتنفيذ الخطط لتحقيق الهدف المنشود نحو تربية جيل قرآني وواعٍ, والعمل علي استعادة مكانة وتأثير المؤسسة الدينية, لبقاء ديمومة الدين الإسلامي لجميع العباد ولخدمة البلاد.



وأشار الأغا أن التعليم الشرعي حقق قفزات نوعية وكبيرة خلال القترة الماضية, ليكون فاعلاً وحاضراً في المجتمع وبقوة, وأهمية إلحاق المدارس والكليات الشرعية ضمن الجامعات الحكومية الرسمية, وأضاف "إننا نعيش مرحلة استثنائية تتطلب عطاءً وعملاً استثنائياً يرقي إلى مستوى الأزمة والتحدي والتعاون بروح الفريق لتحقيق الأهداف المرجوة".



واستعرض الأغا السياسات العامة للوزارة التي تسعى من خلالها إلى تحقيق الانفتاح الإيجابي, وتطوير الكادر البشري ومعالجة ملف البطالة وتطوير التعامل مع كادر التشغيل المؤقت واعتماد التدريب الالكتروني ومعالجة ملف المسميات الإشرافية واستحداث أقسام مقرات للعمل النسائي بالمحافظات.



وأوضح أن الأوقاف تستعد لإطلاق دبلوم الأئمة والخطباء, للارتقاء بأدائهم في الجوانب المعرفية والمهارية المتعلقة بعملهم من خلال تعزيز نقاط القوة ومعالجة نقاط الضعف, والنهوض بالرسالة الدعوية المسجدية والمجتمعية, من خلال استخدام الأساليب المعاصرة التي تواكب التقدم التكنولوجي.

ودعا في ختام حديثه إلي استشعار الأمانة واستغلال الوقت من أجل رفعة ديننا ونشر رسالتنا بشكل أوسع, لأجل الدعوة إلى الله, وتحقيق أهداف الوزارة, وتقديم الصورة الحسنة والطيبة للأوقاف, بحسن الخلق والمعاملة الطيبة مع جميع المكونات المجتمعية.

