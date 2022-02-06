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400 شيكل من مستحقات

المالية توضح آلية الاستفادة من المستحقات لرسوم الجامعات

06 شباط / فبراير 2022 02:02

غزة - الرأي:

أعلنت وزارة المالية عن فتح باب التسجيل لتسديد جزء من الرسوم الدراسية بقيمة 400 شيكل من مستحقات الموظفين لذويهم من طلاب جامعات قطاع غزة.

وبينت في تصريح وصل "الرأي" اليوم الأحد، أن التسجيل للاستفادة من المستحقات سيكون اعتباراً من يوم الثلاثاء القادم 08/02/2022م وحتى يوم الاثنين 28/02/2022م وفق عدة شروط، وهي كالتالي:

 

1. الحد الأقصى للاستفادة مبلغ 400 شيقل لكل طالب.

2. المستفيدين ذوي الموظفين المدنيين والعسكريين الموظف نفسه أو أحد أقاربه من الدرجة الأولى ( زوج_ زوجة ابن ابنة).

3. يستفيد من الخدمة جميع الموظفين والمتقاعدين وذوي الشهداء ممن لهم مستحقات وقت التسجيل.

4. ذوي الشهداء يتم تقديم طلب التسجيل ورقياً من المستفيد نفسه طرف وحدة العلاقات العامة والإعلام في وزارة المالية على أن يرفق مع طلب التسجيل صورة هوية المستفيد وصورة عن حصر الإرث.

5. ستكون الاستفادة لطلبة (الدبلوم_ البكالوريوس_ الماجستير) المنتظمين بالدراسة والمؤجلين لمدة لا تزيد عن سنة واحدة.

6. يستثنى من الاستفادة الطلبة الحاصلين على منح دراسية بنسبة 100% والمفصولين والخريجين.

7. يحق لكل موظف التسجيل لثلاثة طلبات كحد أقصى.

8. سيتم معالجة الطلبات واستفادة الطالب للطلبات المعتمدة بعد 10 أيام من انتهاء التسجيل.

9. تتم الاستفادة فقط للطلبة المنتسبين للجامعات التي تقبل توقيع اتفاقية مع وزارة المالية.

10. تسجيل الطلب إلكتروني أو ورقي لا يعني قبول الطلب.

وأكدت أنه في حال تسجيل الموظف لطلب مخالف المعايير أعلاه سيسقط حقه من الطلب المخالف للمعايير ولن يتم استبداله بطلب آخر، علماً أن التسجيل من خلال موقع الوزارة الالكتروني www.mof.gov.ps .

 

 

 

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