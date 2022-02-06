وكالة الرأي الفلسطينية بلدية دير البلح تؤكد على تعزيز العلاقة بينها والمؤسسات التعليمية وكالة الرأي الفلسطينية الحكم المحلي توقع اتفاقية لتسوية أوضاع المهندسين العاملين في البلديات وكالة الرأي الفلسطينية شـرطة بلدية غزة تنظم جولةً لمكب النفايات "بجحر الديك" وكالة الرأي الفلسطينية المالية توضح آلية الاستفادة من المستحقات لرسوم الجامعات وكالة الرأي الفلسطينية الأوقاف تنظم اللقاء السنوي الخاص بموظفي التعليم الشرعي وكالة الرأي الفلسطينية مدير أوقاف الشمال يتفقد أعمال إعادة بناء مسجد المصباح المنير وكالة الرأي الفلسطينية توقيع اتفاقية تخصيص أراضي حكومية لإقامة المدن المصرية وكالة الرأي الفلسطينية النائب العام والداخلية يؤكدان أن الجميع تحت مظلة القانون سواء وكالة الرأي الفلسطينية استئناف العمل في شارع "106" لربط مدينة حمد بحي الأمل وكالة الرأي الفلسطينية الاقتصاد تنظم جولات تفتيشية لفحص اسطوانات الغاز محلية الصنع
أخبار » الأخبار الحكومية

شـرطة بلدية غزة تنظم جولةً لمكب النفايات "بجحر الديك"

06 شباط / فبراير 2022 02:07

غزة- الرأي

نظمت دائرة شرطة البلديات بمحافظة غزة بالاشتراك مع عددٍ من مسئولي أقسام "جمع وترحيل النفايات" و"مدير الأمن" في بلدية غزة، جولةً تفقدية لمكب النفايات الرئيسي الواقع بمنطقة جحر الديك شرق المحافظة الوسطى.

وقال العقيد محمد نصر مدير دائرة شرطة البلديات بمحافظة غزة: "أن أعمال النباشين تشكل خطراً على حياتهم، وتتسب في إعاقة عمل سائقي الشاحنات والمعدات خلال جمع وترحيل النفايات".

وأضاف العقيد نصر: "أنه يجري بالتعاون مع الجهات المختصة وذات العلاقة، وضعَ حلولٍ لهذه المشكلة وإنهاء هذه الظاهرة".

في السياق ذاته لاحقت دورية تابعة لشرطة البلديات عددًا من "النبّاشين" في مكب النفايات، محذرةً من حجم الخطر الكبير الذي قد يتعرضون له خلال عمل الآليات التابعة للبلدية في تسوية النفايات في المكان.

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

البحر.. ساحة الاحتلال للتضييق على الصيادين الفلسطينيين

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟