شـرطة بلدية غزة تنظم جولةً لمكب النفايات "بجحر الديك"

غزة- الرأي

نظمت دائرة شرطة البلديات بمحافظة غزة بالاشتراك مع عددٍ من مسئولي أقسام "جمع وترحيل النفايات" و"مدير الأمن" في بلدية غزة، جولةً تفقدية لمكب النفايات الرئيسي الواقع بمنطقة جحر الديك شرق المحافظة الوسطى.

وقال العقيد محمد نصر مدير دائرة شرطة البلديات بمحافظة غزة: "أن أعمال النباشين تشكل خطراً على حياتهم، وتتسب في إعاقة عمل سائقي الشاحنات والمعدات خلال جمع وترحيل النفايات".

وأضاف العقيد نصر: "أنه يجري بالتعاون مع الجهات المختصة وذات العلاقة، وضعَ حلولٍ لهذه المشكلة وإنهاء هذه الظاهرة".

في السياق ذاته لاحقت دورية تابعة لشرطة البلديات عددًا من "النبّاشين" في مكب النفايات، محذرةً من حجم الخطر الكبير الذي قد يتعرضون له خلال عمل الآليات التابعة للبلدية في تسوية النفايات في المكان.