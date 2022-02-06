الحكم المحلي توقع اتفاقية لتسوية أوضاع المهندسين العاملين في البلديات

غزة - الرأي:

وقعت وزارة الحكم المحلي اتفاقية لتسوية أوضاع المهندسين العاملين في بلديات قطاع غزة بنظام العقد.

وتم توقيع الاتفاق في مقر وزارة الحكم المحلي، من خلال وكيل الوزارة سمير مطير، ورئيس اتحاد البلديات يحيى السراج، ونقيب المهندسين ناجي سرحان، وحضور الوكيل المساعد المستشار حسن أبو ريالة، ومدير عام التخطيط والتطوير المؤسسي منى سكيك، وطاقم وزارة الحكم المحلي، وطاقم من نقابة المهندسين.

وتنص الاتفاقية على أن تقوم نقابة المهندسين بتوفير أي معلومات والمشاركة في أي لجان خاصة بإجراءات تسوية أوضاع المهندسين العاملين في بلديات قطاع غزة بنظام العقد حسب عدة محددات، وذلك من خلال اللجنة المشتركة المكلفة بمتابعة إجراءات هذا الملف، وبناءً على طلب من الوزارة.

وأكد وكيل وزارة الحكم المحلي سمير مطير، على أهمية عقد الاتفاقية والتي تأتي انطلاقاً من دور الوزارة في تطوير أداء البلديات وتنمية مواردها البشرية ورفع مستوى الجودة فيها، موضحا أنها خطوة تأتي في إطار إجراءات الوزارة لحل إشكاليات العاملين في البلديات بنظام العقد؛ وتلبية احتياجات البلديات من المهندسين ذوي الخبرة والكفاءة.

من جهته أكد رئيس البلدية يحيى السراج على أهمية الاتفاق الذي من شأنه تسوية أوضاع المهندسين العاملين في البلديات بنظام العقد.

وأوضح أن الاتفاقية تساهم بشكل كبير في حل الكثير من الإشكاليات العالقة وبالمقابل تعمل على تلبية احتياجات البلديات من المهندسين.

من جهته؛ شكر نقيب المهندسين ناجي سرحان وزارة الحكم المحلي واتحاد البلديات على دورهم في خدمة موظفي البلديات والعمل على تسوية أوضاعهم، مثمنا عاليا دور الحكم المحلي في دعم القطاع الهندسي و المهندسين والشراكة البناءة بين الطرفين.

وأكد على أهمية التعاون المشترك لخدمة موظفين البلديات ولا سيما المهندسين وتلبية احتياجات البلديات.

تصوير: مدحت حجاج