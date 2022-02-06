وكالة الرأي الفلسطينية بلدية دير البلح تؤكد على تعزيز العلاقة بينها والمؤسسات التعليمية وكالة الرأي الفلسطينية الحكم المحلي توقع اتفاقية لتسوية أوضاع المهندسين العاملين في البلديات وكالة الرأي الفلسطينية شـرطة بلدية غزة تنظم جولةً لمكب النفايات "بجحر الديك" وكالة الرأي الفلسطينية المالية توضح آلية الاستفادة من المستحقات لرسوم الجامعات وكالة الرأي الفلسطينية الأوقاف تنظم اللقاء السنوي الخاص بموظفي التعليم الشرعي وكالة الرأي الفلسطينية مدير أوقاف الشمال يتفقد أعمال إعادة بناء مسجد المصباح المنير وكالة الرأي الفلسطينية توقيع اتفاقية تخصيص أراضي حكومية لإقامة المدن المصرية وكالة الرأي الفلسطينية النائب العام والداخلية يؤكدان أن الجميع تحت مظلة القانون سواء وكالة الرأي الفلسطينية استئناف العمل في شارع "106" لربط مدينة حمد بحي الأمل وكالة الرأي الفلسطينية الاقتصاد تنظم جولات تفتيشية لفحص اسطوانات الغاز محلية الصنع
أخبار » الأخبار الحكومية

بلدية دير البلح تؤكد على تعزيز العلاقة بينها والمؤسسات التعليمية

06 شباط / فبراير 2022 02:24

11
11

غزة-الرأي

استقبلت بلدية دير البلح طالبات البرلمان الطلابي لمدرسة بنات دير البلح الابتدائية (أ) في إطار تعزيز العلاقة بين البلدية والمؤسسات التعليمية، وبحث بعض احتياجات المدرسة لخدمة الطلبة.
ورحب رئيس البلدية دياب الجرو بالوفد معرباً عن تقديره لهذه الزيارة، وأضاف: سعداء بهذه الزيارة وأن يكون لدى طلابنا هذا الوعي ويتحدثوا باسم برلمان مدرسي للتعبير عن احتياجات البيئة المدرسية والطلاب.
وتحدث عن نشأة البلدية وتطورها والخدمات التي تقدمها سيما أن خدمات البلدية تعد من أهم الخدمات التي يتلقى المواطنين في مجالات المياه والصرف الصحي والنظافة والعديد من الخدمات الأخرى.
وأكد على حرص البلدية على الاستمرار في تقديم الخدمات وتلبية احتياجات المواطنين وفق الإمكانات المتوفرة لافتاً أن البلدية تنفذ مشاريعها التنموية من خلال الجهات المانحة، وأضاف: نأمل في تنفيذ العديد من المشاريع التي من شأنها تحسين المدينة وتطويرها ولكن الظروف التي تمر بها البلدية وعدم التزام بعض المواطنين بتسديد مستحقات البلدية يحول دون ذلك.
واستمع رئيس البلدية إلى احتياجات البيئة المدرسية والخارجية والتي تعددت ما بين تشجير حديقة المدرسة، ومعالجة الرصيف المتواجد أمام المدرسة وحمايات الحديد وكراسي الانتظار، ووعد رئيس البلدية بدراسة الاحتياجات وتلبيتها وفق الإمكانات المتوفرة لديها.
 

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

البحر.. ساحة الاحتلال للتضييق على الصيادين الفلسطينيين

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟