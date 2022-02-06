بلدية دير البلح تؤكد على تعزيز العلاقة بينها والمؤسسات التعليمية

غزة-الرأي

استقبلت بلدية دير البلح طالبات البرلمان الطلابي لمدرسة بنات دير البلح الابتدائية (أ) في إطار تعزيز العلاقة بين البلدية والمؤسسات التعليمية، وبحث بعض احتياجات المدرسة لخدمة الطلبة.

ورحب رئيس البلدية دياب الجرو بالوفد معرباً عن تقديره لهذه الزيارة، وأضاف: سعداء بهذه الزيارة وأن يكون لدى طلابنا هذا الوعي ويتحدثوا باسم برلمان مدرسي للتعبير عن احتياجات البيئة المدرسية والطلاب.

وتحدث عن نشأة البلدية وتطورها والخدمات التي تقدمها سيما أن خدمات البلدية تعد من أهم الخدمات التي يتلقى المواطنين في مجالات المياه والصرف الصحي والنظافة والعديد من الخدمات الأخرى.

وأكد على حرص البلدية على الاستمرار في تقديم الخدمات وتلبية احتياجات المواطنين وفق الإمكانات المتوفرة لافتاً أن البلدية تنفذ مشاريعها التنموية من خلال الجهات المانحة، وأضاف: نأمل في تنفيذ العديد من المشاريع التي من شأنها تحسين المدينة وتطويرها ولكن الظروف التي تمر بها البلدية وعدم التزام بعض المواطنين بتسديد مستحقات البلدية يحول دون ذلك.

واستمع رئيس البلدية إلى احتياجات البيئة المدرسية والخارجية والتي تعددت ما بين تشجير حديقة المدرسة، ومعالجة الرصيف المتواجد أمام المدرسة وحمايات الحديد وكراسي الانتظار، ووعد رئيس البلدية بدراسة الاحتياجات وتلبيتها وفق الإمكانات المتوفرة لديها.

