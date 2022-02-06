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بلدية النصيرات وعمل الوسطى تبحثان التعاون المشترك

06 شباط / فبراير 2022 02:36

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غزة-الرأي

استقبل رئيس بلدية النصيرات أ. اياد مغاري في مكتبه م. مجدي أبو غالي مدير مديرية العمل -محافظة الوسطى وذلك في إطار تحقيق سبل التعاون المشترك بين الجهتين، ودعم أواصر الثقة والتفاهم لخدمة الجمهور، وتبادل المعلومات بين البلدية و مديرية العمل من أجل رفع مستوى الخدمة في مجال العمل،

بدوره اشاد مدير المديرية بالبلدية على تعاونها الكامل لتحقيق المصلحة العامة مؤكدا على أن وزارة العمل تقوم بمشاركة جميع الجهات الحكومية للدفاع عن حقوق العمال و الحرص على تفادي مشاكل المنشآت الخطيرة و التشديد على إجراءات السلامة المتبعة.


من جهته ، رحب رئيس البلدية بالزيارة وأبدى استعداده التام للشراكة في الأعمال الخاصة بأقسام الحرف والصناعات في سبيل الوصول إلى بيئة آمنة للعمل والعاملين.
 

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