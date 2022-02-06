الزراعة تشيد بجهود الداخلية فى توفير الامن والامان

غزة-الرأي

اشاد مدير عام الشؤون المالية والإدارية في وزارة الزراعة أ. موسى أبو معمر بجهود وزارة الداخلية ، والتعاون المشترك بين الأجهزة الأمنية، لتوفير الأمن والأمان للمواطنين وسرعة استجابتها لمطالب الوزارة، وحل جميع القضايا العالقة.

جاء ذلك خلال استقباله في مكتبه، وفداً من وزارة الداخلية والأمن الوطني، بتوجيهات من اللواء محمود صلاح، مدير عام الشرطة الفلسطينية، ضم كل من العميد عامر سرور مدير الأمن الخاص، والعميد علي قنديل مدير عام الحراسات ، وذلك لبحث سبل التعاون المشترك بين الطرفين ،بحث خلاله أبو معمر العديد من القضايا لتحقيق المصلحة العامة، ومنها توفير عدد من أفراد الحرسات لمبنى الوزارة الرئيسي.

واصطحب أبو معمر الوفد في جولة ميدانية على مرافق الوزارة المختلفة، للاطلاع على الاحتياجات الأمنية للوزارة، حيث اتفق الجانبان على أن تقوم لجنة فنية بزيارة المكان لتحديد الاحتياجات اللوجستية اللازمة حتى تستطيع الأجهزة الأمنية القيام بواجباتها على أكمل وجه.



بدوره،أكد الوفد بأنه سيدفع باتجاه توفير عدد من أفراد شرطة الحراسات للقيام بمهامها لحراسة مبنى الوزارة الرئيسي، بما يحقق المصلحة العامة

