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أتلتيك بيلباو يستضيف إسبانيول في مهمة صعبة بمواجهات الدورى الإسباني

07 شباط / فبراير 2022 04:43

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يستضيف فريق أتلتيك بيلباو، نظيره إسبانيول، مساء اليوم الاثنين، ضمن مواجهات الجولة 23 من منافسات الدوري الاسباني لكرة القدم للموسم الكروى الجاري 2021-22، الليجا.

ويحتضن ملعب سان ماميس، مواجهة أتلتيك بيلباو ضد إسبانيول، في تمام الساعة العاشرة مساء اليوم الاثنين بتوقيت القاهرة وبصفارة الحكم الاسباني خوان مارتينيز مونويرا.

ويحتل أتلتيك بيلباو المركز الثامن في جدول ترتيب الدورى الاسباني لكرة القدم برصيد 31 نقطة، بينما يقع إسبانيول المركز 13 في ترتيب الليجا برصيد 27 نقطة.

ويسعى بيلباو صاحب الملعب إلى إستغلال الأرض والجمهور للفوز وخطف نقاط المباراة الثلاثة للزحف صوب المراكز الستة الأولى لضمان مقعد أوروبى الموسم المقبل.

بينما سيكافح إسبانيول للفوز كذلك أو التعادل على أقل تقدير للقفز نحو المراكز الأمامية المتقدمة في ترتيب الليجا في منطقة الأمان والدفئ بعيدا عن مطاردة الفرق المتأخرة على صراع الهبوط.

وإنتهت مباراة الدور الأول بين الفريقين بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله على أرية ملعب إسبانيول .

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