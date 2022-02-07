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ملخص مباراة ريال مدريد ضد غرناطة في الدورى الإسبانى

07 شباط / فبراير 2022 04:44

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حقق نادى ريال مدريد فوزا صعبا على نادى غرناطة بهدف نظيف، في المباراة التي أقيمت بينهما على ملعب "سانتياجو برنابيو"، ضمن منافسات الجولة الـ23 من مسابقة الدوري الإسباني.

أحرز ماركو أسينسيو الهدف الأول لريال مدريد في الدقيقة 74 من تسديدة رائعة من خارج منطقة الجزاء لم يستطع حارس غرناطة التصدي لها.

بهذه النتيجة واصل ريال مدريد صدارة ترتيب الدورى الإسبانى برصيد 53 نقطة ليوسع الفارق بينه وبين إشبيلية صاحب المركز الثانى بـ6 نقاط، في المقابل يتوقف غرناطة عند المركز الـ16 وفي رصيده 24 نقطة.

ودخل ريال مدريد المباراة بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: تيبو كورتوا

الدفاع: دافيد ألابا - مارسيلو- إيدير ميليتاو - داني كارفاخال

الوسط: توني كروس - إدواردو كامافينجا - لوكا مودريتش

الهجوم: إيسكو - رودريجو جوس - ماركو أسينسيو

وافتقد فريق ريال مدريد أمام غرناطة، الثنائي الأبرز في هجوم الملكي وهم كريم بنزيما بسبب استمرار معاناته من الإصابة في عضلة الفخذ الأيسر والبرازيلي فينيسيوس جونيور للإيقاف.

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