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ليفربول: أسد التيرانجا يفرض سطوته على أفريقيا ونتمنى لصلاح الأفضل فى القادم

07 شباط / فبراير 2022 04:45

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هنأ نادى ليفربول الإنجليزى، لاعبه النجم السنغالى ساديو مانى، بعد قيادته منتخب أسود التيرانجا للفوز ببطولة كأس الأمم الإفريقية للمرة الأولى فى تاريخها، متمنين الأفضل لنجمهم الآخر محمد صلاح فيما هو قادم.

وكتب حساب الريدز الرسمى على تويتر: "أسد التيرانجا يفرض سطوته على إفريقيا، كل التهاني لساديو ماني على فوزه رفقة المنتخب السنغالي بكأس الأمم الأفريقية 2021 ونتمنى لمحمد صلاح الأفضل فيما هو قادم".

وخسر منتخب مصر لقب كأس الأمم الأفريقية بعد الهزيمة من السنغال بنتيجة 4 / 2 فى ركلات الترجيح، بعدما انتهى الوقتان الأصلي والإضافي بالتعادل السلبي فى المباراة التي جمعتهما مساء الأحد باستاد أولمبي فى نهائي بطولة كأس الأمم الأفريقية 2021 بالكاميرون.

وسجل لمنتخب مصر من ركلات الترجيح كل من أحمد سيد زيزو ومروان حمدي، بينما أهدر محمد عبد المنعم ومهند لاشين، وسجل للسنغال كاليدو كوليبالي وعبدو ديالو وبامبا ديانج وساديو ماني، بينما أهدر بونا سار.

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