روبوت بحجم حشرة يمكنه الطيران بسرعة 1.6 ميل فى الساعة بعضلات كهربائية



طور علماء بريطانيون روبوت طائر مستوحى من الحشرات بأجنحة تطن، ملحق به نوع جديد من العضلات الكهربائية، ويزن النموذج الأولي حوالي 0.01 رطل (5 جرام)، ويبلغ طول جناحه 5.9 بوصة (15 سم)، ويمكن أن يطير بسرعة 1.6 ميل في الساعة.



ووفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، سيتمكن الروبوت يومًا ما من البحث عن ناجين في مناطق الكوارث مثل المباني المنهارة، ومراقبة البنية التحتية التي يصعب الوصول إليها وتلقيح المحاصيل.



قال باحثون في جامعة بريستول، إن أجنحة الروبوت فعالة جدا لدرجة أنها توفر بالفعل قوة أكبر من عضلة حشرة من نفس الوزن.



قال الدكتور تيم هيلبس، الباحث الرئيسي للدراسة: "من الصعب للغاية التغلب على الطبيعة"، مضيفا "إذا تمكنا من إنتاج قوة أكبر من عضلات الحشرات، فهذا يعني أنه من المحتمل أن نحصل على أداء أفضل من الحشرات، وهو أمر مثير حقًا..إنه أمر صعب للغاية لأن الطبيعة تقوم بعمل رائع".



استخدمت الروبوتات الطائرة الصغيرة النموذجية حتى الآن المحركات والتروس وأنظمة النقل المعقدة الأخرى لتحقيق حركة الأجنحة لأعلى ولأسفل، ومع ذلك، قال الباحثون المشاركون في الدراسة إن هذا قد أضاف التعقيد والوزن والآثار الديناميكية غير المرغوب فيها، لذلك ابتكروا طريقة مختلفة لهذا الأمر.



كما أن الروبوت هادئ جدا، مما يعني أنه قد يكون محل اهتمام أجهزة الاستخبارات لأنه من المحتمل أن يتنصت دون اكتشافه.



