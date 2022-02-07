وكالة الرأي الفلسطينية الفشار أفضل وجبة خفيفة للتخلص من الكيلو جرامات الزائدة وكالة الرأي الفلسطينية ضعف حاسة الشم قد يكشف الإصابة بنقص فيتامين "د" وكالة الرأي الفلسطينية إضافة خل التفاح على أكلك يخفض نسبة السكر فى الدم وكالة الرأي الفلسطينية ليفربول: أسد التيرانجا يفرض سطوته على أفريقيا ونتمنى لصلاح الأفضل فى القادم وكالة الرأي الفلسطينية ملخص مباراة ريال مدريد ضد غرناطة في الدورى الإسبانى وكالة الرأي الفلسطينية أتلتيك بيلباو يستضيف إسبانيول في مهمة صعبة بمواجهات الدورى الإسباني وكالة الرأي الفلسطينية قوات الاحتلال تعتقل 3 شبان من مدينة القدس وكالة الرأي الفلسطينية الاحتلال يخطر بهدم بئر جنوب بيت لحم المحتلة وكالة الرأي الفلسطينية 9 عمليات إطلاق نار ضد الاحتلال خلال 24 ساعة في جنين وكالة الرأي الفلسطينية تحذير من تدهور خطير على صحة الأسير ناصر أبو حميد
أخبار » التكنولوجيا و التقنية

روبوت بحجم حشرة يمكنه الطيران بسرعة 1.6 ميل فى الساعة بعضلات كهربائية

07 شباط / فبراير 2022 04:52

11
11


طور علماء بريطانيون روبوت طائر مستوحى من الحشرات بأجنحة تطن، ملحق به نوع جديد من العضلات الكهربائية، ويزن النموذج الأولي حوالي 0.01 رطل (5 جرام)، ويبلغ طول جناحه 5.9 بوصة (15 سم)، ويمكن أن يطير بسرعة 1.6 ميل في الساعة.
 
ووفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، سيتمكن الروبوت يومًا ما من البحث عن ناجين في مناطق الكوارث مثل المباني المنهارة، ومراقبة البنية التحتية التي يصعب الوصول إليها وتلقيح المحاصيل.
 
قال باحثون في جامعة بريستول، إن أجنحة الروبوت فعالة جدا لدرجة أنها توفر بالفعل قوة أكبر من عضلة حشرة من نفس الوزن.
 
قال الدكتور تيم هيلبس، الباحث الرئيسي للدراسة: "من الصعب للغاية التغلب على الطبيعة"، مضيفا "إذا تمكنا من إنتاج قوة أكبر من عضلات الحشرات، فهذا يعني أنه من المحتمل أن نحصل على أداء أفضل من الحشرات، وهو أمر مثير حقًا..إنه أمر صعب للغاية لأن الطبيعة تقوم بعمل رائع".
 
استخدمت الروبوتات الطائرة الصغيرة النموذجية حتى الآن المحركات والتروس وأنظمة النقل المعقدة الأخرى لتحقيق حركة الأجنحة لأعلى ولأسفل، ومع ذلك، قال الباحثون المشاركون في الدراسة إن هذا قد أضاف التعقيد والوزن والآثار الديناميكية غير المرغوب فيها، لذلك ابتكروا طريقة مختلفة لهذا الأمر.
 
كما أن الروبوت هادئ جدا، مما يعني أنه قد يكون محل اهتمام أجهزة الاستخبارات لأنه من المحتمل أن يتنصت دون اكتشافه.

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

البحر.. ساحة الاحتلال للتضييق على الصيادين الفلسطينيين

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟