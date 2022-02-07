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"الدفاع المدني" شمال غزة يُنفذ 488 مهمة خلال يناير

07 شباط / فبراير 2022 05:36

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غزة-الرأي

نفذَّت طواقم الدفاع المدني بمحافظة شمال غزة 488 مهمة خلال شهر يناير من العام 2022م المنصرم ، تنوعت بين مهام إطفاء وإنقاد وإسعاف ودورات تدريبية ومتابعة للمصانع والمنشآت.

وأوضح تقرير إحصائي وصل موقع "الداخلية" نسخة عنه أن مهام الإطفاء بلغت 108 مهمة، بينما نفذت طواقم الإنقاذ 69 مهمة إنقاد شملت سحب سيارات، وإسناد فرق الإطفاء، وفتح شقق مغلقة على أطفال، وغيرها.

وأظهر التقرير أن فِرق الإسعاف والطوارئ نفذت 46 مهمة لإسعاف المواطنين نتيجة الحرائق وحوادث الطرق وحالات مرضية وغيرها، فيما نفذ قسم المتابعة والتفتيش 265 مهمة تنوعت من جولات تفتيش وجولات أمن وسلامة على المصانع والمنشآت والحرف بمحافظة الشمال.

الجدير ذكره، أن طواقم الدفاع المدني على مدار الساعة على أهبة الاستعداد لتلبية استغاثت ونداءات المواطنين على الرقم المجاني 102.

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