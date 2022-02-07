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الشرطة النسائية شمال غزة تُنفذ 424 مهمة خلال يناير

07 شباط / فبراير 2022 05:37

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غزة-الرأي

نفّذت الإدارة العامة للشرطة النسائية بمحافظة شمال قطاع غزة 424 مهمة خلال شهر يناير الماضي من عام 2022.

وأظهر تقرير إحصائي صادر عن إدارة الشرطة النسائية أن طواقمها استقبلت 170 شكوى وإفادة، في حين نفّذت 15 مهمات تفتيش وتنفيذ 49 فعاليات ونشاط متنوع.

وأشار إلى مشاركة الشرطة النسائية بالتحقيق في التحقيق بقضايا مختلفة بلغت 62 قضية، مبيناً أن الشرطة النسائية عملت على حل 22 قضية ودياً أو بتعهدات، والقيام بـ 68 مهمة تسهيل مهمات متنوعة.

ولفت إلى إنجاز 4 مهمات في قضايا الابتزاز، الإلكتروني، وتحويل 15 من القضايا للنيابة، والقيام بتنفيذ 19 مهام احضار مشروحات وترحيل وتأمين موقوفين وضم حضانة.

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