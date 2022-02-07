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"المباحث العامة" تكشف قضيةَ سطو على سوبر ماركت بغزة

07 شباط / فبراير 2022 05:38

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غزة-الرأي

كشفت دائرة المباحث العامة في شرطة محافظة غزة _قسم الزيتون قضية سطو على "سوبر ماركت" يعود لأحد المواطنين في المحافظة.

وفي التفاصيل؛ أوضحت المباحث أنها باشرت التحقيق في القضية بعد تلقيها شكوى من أحد المواطنين مفادها قيام مجهول بالسطو على محله فجرًا، وسرقة مبلغ مالي بقيمة 13 ألف شيكل.

وأوضحت المباحث أن كوادر قسم الزيتون باشروا فور تلقيهم بلاغ السطو والسرقة بإجراء البحث والتحري، ومتابعة تسجيلات كاميرات المراقبة حول مكان السرقة، حيث تم الاشتباه بالمدعو "م.ز".

ونوهت إلى أنه وباستدعاء المشتبه به، والتحقيق معه حسب الإجراءات القانونية؛ اعترف بقيامه بالسطو على محل المشتكي وسرقته.

وأشارت المباحث العامة إلى أنه تم إحالة المشتبه به وملف القضية للنيابة العامة لاستكمال الإجراءات القانونية حسب الأصول.

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