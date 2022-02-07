مديرية عمل غزة تنهي 4 مخالصات عمالية

غزة- الرأي

أنهت مديريةمحافظة، يوم الخميس 3/2/2022، من خلال قسم علاقاتممثلا بالأستاذ /عبد الله الدلو،بين شركة العائلات وأحد موظفيها بمبلغ 8017 شيكل. وفي ذات السياق أنجز قسم علاقات العمل يوم الأحد 6/2/2022، مخالصتين بين شركة حضارة للصناعة والتجارة واثنين من موظفيها بقيمة 10605 شيكل + 11835 ش. كما أنهى القسم مخالصة بين شركة ملكان وأحد موظفيها بقيمة 20166 شيكل. ويواصل قسم علاقات العمل حل النزاعات العمالية بالطرق الودية بين طرفي الإنتاج، وتحصيل الحقوق وإبرام المخالصات العمالية وفقا لقانون العمل رقم 7 لسنة 2000.