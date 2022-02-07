بلدية غزة تنجز عملية تعشيب ملعب وحديقة حي الزيتون

غزة-الرأي

أنجزت بلدية غزة أعمال فرد العُشب الصناعي في ملعب وحديقة الزيتون في شارع 25 المتفرع من شارع عون الشوا المعروف بشارع ( 8 ) في حي الزيتون جنوب شرق المدينة، ضمن جهودها لتوفير أماكن ترفيهية ورياضية وتحسين واقع الخدمات في الحي.

وذكرت البلدية أن المشروع يقام على أرض تبلغ مساحتها الإجمالية نحو 10 دونمات منها 4 دونم خصصت لإقامة حديقة عامة و 6 دونمات لإقامة ملعب كرة القدم مع الخدمات الخاصة به.

وأوضحت أن أعمال مشروع انشاء الملعب والحديقة الممول عبر صندوق تطوير البلديات والذي تبلغ تكلفته نحو 470 ألف يورو، تشمل إنشاء وتجهيز الحديقة وزراعتها بالأشتال والأشجار، وتزويد الحديقة بألعاب للأطفال ومقاعد لجلوس المتنزهين، وإنشاء أسوار للحديقة والملعب، وإنشاء أربعة بوابات للدخول منها بوابة خاصة بالطوارئ، وبناء مدرجات للمتفرجين في الملعب يتسع لحوالي 1000 مشجع، وتعشيب الملعب، وبناء مبنى خدمات، وانشاء دورات للمياه، وغرف غيار وحمامات للاعبين.

وأكدت البلدية أن المشروع يهدف لتوفير أماكن ترفيهية ومساحات خضراء للتنزه، وتحسين الأوضاع الصحية والبيئية في المكان، وتوفير أماكن رياضية للقاطنين في الحي.

