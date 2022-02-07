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التعليم تعقد لقاء حول “التطوير المهني وتصميم دليل إجرائي لمديري المدارس”

07 شباط / فبراير 2022 10:36

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غزة-الرأي

عقدت وزارة التربية والتعليم العالي الإدارة العامة للإشراف والتأهيل التربوي لقاء حول التطوير المهني، وتصميم دليل إجرائي لمديري المدارس.
جاء ذلك بحضور مدير عام الإشراف والتأهيل التربوي د. محمود مطر، ومدير دائرة الإدارات المدرسية أ. عدلة عايش، ورئيس قسم تدريب مديري المدارس د. أحمد لافي، وحضور رؤساء أقسام الإدارات التربوية في المديريات.
وخلال اللقاء رحّب مطر بالحضور، مثمناً دور مديري المدارس في تجويد وتطوير العملية التربوية.
ولفت إلى أن هذا اللقاء يأتي لتطوير برامج إجرائية لفئة مدراء المدارس نحو المزيد من التطوير والتجويد خاصة وأن مدير المدرسة يعد أحد أهم محاور العملية التربوية في الميدان.

 

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