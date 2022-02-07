"مجمع عدوان الطبي" يُقدم 37 ألف خدمة طبية خلال يناير

غزة-الرأي

قدَّم مجمع كمال عدوان الطبي التابع للخدمات الطبية العسكرية بوزارة الداخلية في محافظة شمال غزة 37 ألف و 729 خدمة طبية خلال شهر يناير 2022 الماضي عبر عياداته وأقسامه المختلفة.

وأوضح تقرير إحصائي أن المجمع عبر مستشفياته استقبل 12 ألف و896 حالة منهم 4 آلاف و101 حالة من حملة التأمينات العسكرية و8 آلاف و795 حالة من حملة التأمينات المدنية خلال الشهر الماضي.

وأظهر التقرير أن قسم الاستقبال بمستشفى الأطفال استقبل 7 آلاف و419 حالة مسجل منها 325 حالة مبيت، فيما سجل قسم الأشعة في المجمع 2581 طلب أشعة مختلفة.

وأشار إلى أن قسم المختبر استقبل 20 ألف و176 حالة في حين استقبل قسم الاستقبال والطواري 1401 حالة منهم 877 عسكري و 524 مدني.

ولفت إلى إجراء مستشفى الجراحة 255 عملية تنوعت بين صغرى ومتوسطة وكبرى، في حين تعامل مستشفى النساء والتوليد مع 448 حالة ولادة ،وقدمت الخدمة لـ 55 حالة في قسم الحضانة.

من جهته استقبل قسم العيادات الخارجية 3 آلاف و935 حالة، فيما تعامل قسم الإسعاف والطواري مع 160 حالة، وقدمت الخدمة لـ 22 حالة بالعناية المركزة، فيما قدم قسم العلاج الطبيعي الخدمة لـ 1277 حالة.

يذكر أن مجمع كمال عدوان يضم ثلاثة مستشفيات مختلفة هي الأطفال والجراحة والنساء والتوليد، ويقدم خدمات طبية متنوعة تشمل تخصصات الباطنة والقلب والجلدية والأعصاب والصدرية والطب العام والعظام والمسالك البولية والأنف الأذن الحنجرة والطب البديل، من خلال العيادات الخارجية بالمجمع.