"المستشفى الجزائري العسكري" يُقدّم 11 ألف خدمة خلال يناير

غزة-الرأي

قدَّمت الطواقم الطبية في المستشفى الجزائري بمديرية الخدمات الطبية العسكرية بمحافظة خانيونس جنوب قطاع غزة 11 ألف و648 خدمة طبية خلال شهر يناير 2022 الماضي.

وأوضحت إحصائية صادرة عن المستشفى، أن قسم العلاج الطبيعي قدم 1122 خدمة، فيما قدّمت عيادة الأسنان 1104 خدمة، بالإضافة إلى إجراء 69 عملية جراحية.

من جانبها؛ قدّمت الأقسام الداخلية للمستشفى 1192 استمارة علاج، فيما قدّم قسم المختبر 2123 خدمة، وقسم الأشعة 1128 خدمة، وقسم التمريض 3469، بالإضافة إلى صرف 1441 وصفة طبية.

بدوره، أكد مدير المستشفى الجزائري العقيد د. إحسان قديح أن الحالات التي تستقبلها المستشفى تنوعت بين مراجعين عسكرين من منتسبي وزارة الداخلية وأجهزتها المختلفة، وغيرهم من المواطنين المدنيين.

كما أوضح أن الأطقم الطبية في المستشفى استقبلت 8 آلاف و689 حالة ما بين عسكري ومدني من سكان المحافظة خلال شهر يناير الماضي.

وأشار التقرير الإحصائي إلى أن قسم الأطفال استقبل 1094 حالة، من ضمنها مبيت أطفال 103 حالات، فيما استقبلت عيادات الجراحة 1662 حالة، وعيادة النساء والولادة 587 حالة منها 67 حالة ولادة، وقسم الاستقبال 2379، وعيادات الباطنة 981 حالة، وحالات أخرى 1244 حالة.