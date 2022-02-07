التعليم بغزة تنظم فعاليات توعوية في اليوم العالمي لـ "السرطان"

غزة- الرأي

نظمت وزارة التربية والتعليم العالي في غزة فعاليات مدرسية توعوية في اليوم العالمي لمكافحة مرض السرطان الموافق الرابع من فبراير من كل عام.

وجرى تنظيم ندوات ولقاءات مدرسية إضافة لبرامج في الإذاعة المدرسية تؤكد على أهمية التوعية من مخاطر مرض السرطان، وطرق محاربة هذه المرض ومنها: تناول الغذاء الصحي، وممارسة الرياضة، والمحافظة على الوزن الصحي، والفحص باستمرار، والابتعاد عن جميع السلوكيات السلبية المسببة للسرطان مثل التدخين والكحوليات والمخدرات.

ورفع الطلبة لافتات منها: الفحص باستمرار يعني الأمان، معاً نهزم السرطان، اتباع نظام غذائي مفيد لصحتك، التدخين يؤدي إلى السرطان.

ويأتي إحياء هذا اليوم ضمن رؤية وزارة التعليم التوعوية على المستوى الحكومي والوطني للحد من مرض السرطان، كما يأتي ضمن برامج التوعية الصحية وبرنامج غرس وتعزيز القيم الذي تنفذه الوزارة في مدارسها.