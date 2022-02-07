وزارة المرأة تطلق مشاريع لتعزيز قدرات المرأة الفلسطينية

غزة - الرأي

أعلنت وزارة شؤون المرأة في غزة، اليوم الإثنين، عن إطلاق مشاريع "رياديات فلسطينيات" بتمويل من مؤسسة أحباء غزة ماليزيا بقيمة 212 ألف دولار.

وقالت وكيل الوزارة أميرة هارون خلال مؤتمر صحفي عقد بمقر المكتب الإعلامي الحكومي، إن المشاريع تهدف إلى تعزيز قدرات المرأة الفلسطينية، وتعزيز صمودها وتمكينها للمشاركة في بناء وتنمية الوطن وترسيخ مجتمع فاعل تحكمه القيم الإسلامية والإنسانية والوطنية.

وأكدت أن هذه المشاريع تسعى لتأسيس دراسات حول قضايا المرأة باعتبارها حقلاً معرفيا يتكئ إلى رؤى كلية لقضايا المرأة والخروج بتلك الرؤى لحيز التنفيذ، وذلك من خلال إسقاط المفاهيم الغربية السائدة وإحلال مفاهيم أخرى مستندة إلى الهدى القرآني.

وذكرت هارون، أن المشاريع جاءت متساوقة مع أهداف الوزارة المتمثلة في تعزيز صمود المجتمع الفلسطيني ومشاركة المرأة في مواقع صنع القرار، بالإضافة إلى الحد من العنف ضد المرأة، وبناء قدرات وتطوير مهارات المرأة الفلسطينية لتفعيل دورها في المجتمع، وتعزيز دور المرأة في صنع القرار والضغط على المؤسسات الدولية لتبني قرارات ضد جرائم والانتهاكات للاحتلال ضد المرأة الفلسطينية.

وأشارت إلى أن مشروع صندوق تمكين المرأة الذي يتيح الإقراض الحسن لفترة سماح مناسبة والتي تهتم اهتماماً خاصاً بمعيلات الأسر والفئات الهشة بما يحقق انخراط أكبر للنساء في إنشاء المشاريع الخاصة بهن وتحسين دخل العاملات في المشاريع الصغيرة جاء من أجل تبنى قضايا واحتياجات النساء الفلسطينيات وخاصة المرتبطة بمشاكل الفقر والبطالة.

وشددت هارون، على أن هذه المشاريع ستساهم بشكل فاعل وعملي في وضع أساس قوي لمنظومة عمل متكاملة حول المرأة ضمن مشروع نهوضي يسير نحو تحرير الأرض والعرض.

ووجهت شكرها لمؤسسة أحباء غزة ماليزيا على دعمها وتمويلها لهذه المشاريع.

بدوره؛ قال مدير برامج غزة بمؤسسة أحباء غزة ماليزيا علاء منصور، إن المشاريع المنوي تنفيذها تبلغ قيمتها 212 ألف دولار والتي تهدف لتقوية عزيمة المرأة الفلسطينية وتمكينها في جميع مناحي الحياة.

وذكر منصور، أن المشاريع هي: مشروع صندوق تمكين المرأة، ومشروع المركز الوطني الفلسطيني لأبحاث ودراسات المرأة، ومشروع توثيق إنجازات المرأة الفلسطينية، ومشروع ريادة الشابات للإنتاج الأدبي، ومشروع التبادل الثقافي بين المرأة الفلسطينية والماليزية.