"مُديريات الداخلية" تصدر 45 ألف معاملة خلال يناير

غزة- الرأي

أصدرت مديريات الداخلية الخمس بوزارة الداخلية _الشق المدني 45 ألف و545، معاملة للمواطنين، خلال شهر يناير المنصرم، من ضمنها 11 ألف و14 معاملة مواليد ووفيات وسجل سكان.

وأوضحت إحصائية صادرة عن "مديريات الداخلية"، أن دائرة الأحوال المدنية أنجزت 16 ألف و231 معاملة هويات بدل فاقد، وأولي وبطاقات تعريف، و364 معاملة تصحيح الأحوال المدنية، فيما أتمت دائرة الجوازات 4 آلاف و164 تمديد جوازات وملحقاتها.

بدورها، أنجزت دائرة الإقامات 239 معاملة تنوعت بين: بطاقة إقامة، وإفادات، فيما بيّن التقرير أن دائرة الشئون القانونية أتمت 4 آلاف و987 معاملة، إضافة إلى 5 آلاف و431 معاملات تدقيق أحوال مدنية.

وأوضح أن دائرة الشؤون العامة بالمديريات أنجزت 377 معاملة تخص الجمعيات، وتفتيش كتبة العرائض، وإصدار ألف و545 شهادة حسن سير وسلوك، بينما أنهت دائرة الشئون الإدارية ألف و193 معاملة.