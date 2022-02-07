وكالة الرأي الفلسطينية سلطة المياه وجودة البيئة تستقبل وفداً من شركة عبد السلام ياسين وكالة الرأي الفلسطينية اجتماع فني حول إنشاء حوض لتجميع مياه الامطار شمال غزة وكالة الرأي الفلسطينية الزكاة بالأوقاف توزع ملابس شتوية على الأسر المحتاجة وكالة الرأي الفلسطينية بالأسماء .. "الأوقاف" تقرر إغلاق 24 مقبرة في غزة وكالة الرأي الفلسطينية "مُديريات الداخلية" تصدر 45 ألف معاملة خلال يناير وكالة الرأي الفلسطينية "الصحة" تقرر منع زيارة المرضى بالمشافي بسبب تفشي كورونا وكالة الرأي الفلسطينية "شؤون المرأة" تطلق مشاريع لتعزيز قدرات المرأة الفلسطينية وكالة الرأي الفلسطينية التعليم بغزة تنظم فعاليات توعوية في اليوم العالمي لـ "السرطان" وكالة الرأي الفلسطينية الاحتلال ينفذ تدريبات عسكرية قرب مساكن المواطنين بالأغوار وكالة الرأي الفلسطينية 5 وفيات و4074 إصابة جديدة بكورونا في غزة
أخبار » الأخبار الحكومية

"مُديريات الداخلية" تصدر 45 ألف معاملة خلال يناير

07 شباط / فبراير 2022 12:09

غزة- الرأي

أصدرت مديريات الداخلية الخمس بوزارة الداخلية _الشق المدني 45 ألف و545، معاملة للمواطنين، خلال شهر يناير المنصرم، من ضمنها 11 ألف و14 معاملة مواليد ووفيات وسجل سكان.

وأوضحت إحصائية صادرة عن "مديريات الداخلية"، أن دائرة الأحوال المدنية أنجزت 16 ألف و231 معاملة هويات بدل فاقد، وأولي وبطاقات تعريف، و364 معاملة تصحيح الأحوال المدنية، فيما أتمت دائرة الجوازات 4 آلاف و164 تمديد جوازات وملحقاتها.

بدورها، أنجزت دائرة الإقامات 239 معاملة تنوعت بين: بطاقة إقامة، وإفادات، فيما بيّن التقرير أن دائرة الشئون القانونية أتمت 4 آلاف و987 معاملة، إضافة إلى 5 آلاف و431 معاملات تدقيق أحوال مدنية.

وأوضح أن دائرة الشؤون العامة بالمديريات أنجزت 377 معاملة تخص الجمعيات، وتفتيش كتبة العرائض، وإصدار ألف و545 شهادة حسن سير وسلوك، بينما أنهت دائرة الشئون الإدارية ألف و193 معاملة.

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

البحر.. ساحة الاحتلال للتضييق على الصيادين الفلسطينيين

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟