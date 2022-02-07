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الزكاة بالأوقاف توزع ملابس شتوية على الأسر المحتاجة

07 شباط / فبراير 2022 12:26

غزة- الرأي

وزعت الإدارة العامة للزكاة بوزارة الأوقاف والشؤون الدينية، ملابس شتوية، (1000 ترنق) شتوي على الأسر المتعففة، بواقع (2) ترنق لكل أسرة، والذي يأتي استكمالاً لمشروع كسوة الشتاء الذي تنفذه الزكاة بتمويل كريم من مؤسسة (ONE UMMAH) -مكتب غزة.

بدوره أكد مدير عام الادارة العامة للزكاة أ. أسامة اسليم، أن إدارته مستمرة في تنفيذ مثل هذه المشاريع التي تساهم في سد حاجة هذه الأسر من مسكن وملبس ومأكل، داعياً كافة المؤسسات المانحة وأهل الخير الى دراسة الوضع الراهن والوقوف بجانب أبناء شعبنا الفلسطيني جراء الحصار علي فطاع غزة.

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