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اجتماع فني حول إنشاء حوض لتجميع مياه الامطار شمال غزة

07 شباط / فبراير 2022 12:37

غزة- الرأي

عقدت وحدة مصادر المياه في سلطة المياه وجودة البيئة اجتماعاً فنياً حول المقترحات الفنية لمقترح إنشاء حوض لتجميع وحقن مياه الامطار شمال شرق مدينة غزة.

 ورحب مدير عام وحدة مصادر المياه م.مازن البنا في بداية اللقاء بالحضور الكريم، واعتبر أن الاجتماع الفني هو خطوة في اتجاه تحديد ملامح انشاء الحوض بالأيام المقبلة.

 وكان اللقاء بحضور كلا من الامانة العامة لمجلس الوزراء، بلدية غزة، سلطة الاراضي، وزارة الاوقاف والشؤون الدينية، وزارة الزراعة، الحكم المحلي.

ولخص البنا للحضور الدراسات السابقة وخاصة الدراسة التي أعدتها سلطة المياه وجودة البيئة، والمتعلقة بمقترح وزارة الحكم المحلي لأنشاء حوض الترشيح وتخزين المياه المتدفقة في وادي بيت حانون والعابرة للحدود شمال شرق غزة.

وبعد هذا التقديم تم اعطاء الفرصة لجميع أعضاء اللجنة الفنية المشتركة للتعليق على الموضوع، وكيفية الحد من آثار التدفق لهذه المياه على الاراضي الزراعية والمزارع والاستفادة منها في تغذية الخزان الجوفي أو الأغراض الزراعية.

واتفق الجميع على عمل جولة ميدانية في المنطقة الحدودية للاطلاع على حيثيات المشكلة بشكل أعمق وامكانية تنفيذ بدائل مختلفة لحل هذه المشكلة.

 وفي ختام الاجتماع الفني شكر م.مازن البنا مدير عام وحدة مصادر المياه في سلطة المياه وجودة البيئة الحضور الكريم على تلبية دعوة الاجتماع مثمنا جهودهم المباركة في انجاح خطوة انشاء الحوض.

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