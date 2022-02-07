سلطة المياه وجودة البيئة تستقبل وفداً من شركة عبد السلام ياسين

غزة- الرأي

استقبل رئيس سلطة المياه وجودة البيئة د. يوسف ابراهيم وفد من شركة عبد السلام ياسين لمناقشة آخر المستجدات في الملفات المشتركة بين الطرفين.

فيما أكد د. يوسف ابراهيم أن التعاون وثيق بين سلطة المياه وجودة البيئة وشركة عبد السلام ياسين، خاصة فيما يتعلق بقضايا الواقع البيئي، معتبرا أن الالتزام من أولويات عمل سلطة المياه وجودة البيئة.

وكان اللقاء بحضور كلا من مدير عام وحدة مصادر المياه م. مازن البنا، ومدير عام وحدة الشؤون التنظيمية والرقابة المائية مسامح أبو زعنونة، ومدير الشؤون الادارية والمالية طارق الاخرس.

وفي ختام اللقاء، شكر الوفد الجهود المبذولة من سلطة المياه وجودة البيئة معتبرين أن العلاقة تكاملية والمصلحة مشتركة بالحفاظ على مصادر المياه بأكبر قدر ممكن.