سلطة الأراضي تزيل تعديات على أرض حكومية بخان يونس

خان يونس - الرأي

أزالت طواقم المتابعة والتفتيش التابعة لسلطة الأراضي بالتعاون مع قوات الشرطة، تعديات على أرض حكومية على القسيمة رقم 17 من القطعة 88 من أراضي محافظة خان يونس غرب الكلية الجامعية.

وقالت سلطة الأراضي، إن التعديات عبارة عن سياجات وعرائش حديثة الإنشاء تمت إزالتها وفقًا للقانون.

وأكد رئيس سلطة الأراضي المستشار عماد الباز، على استمرار العمل في ازالة التعديات لمنعها والحفاظ على الممتلكات الحكومية التي هي ملك للأجيال القادمة.

وجدد الباز دعوته للمواطنين بضرورة الالتزام ووقف التعدي على الأراضي الحكومية أو المتاجرة فيها سواء بالبيع أو الشراء.

وشدد على أن من يتعدى على الأراضي الحكومية يعرض نفسه للمساءلة القانونية وسيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة بحقه.